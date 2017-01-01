В праздники в Прикамье будет дежурить 4 тысячи сотрудников силовых ведомств

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Фото: Константин Долгановский

На заседании совета глав муниципальных образований Пермского края сегодня обсудили обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий (1,9 мая и 12 июня). До собравшихся глав муниципальных образований довели результаты заседания оргкомитета «Победа», который состоялся 4 апреля.

«Традиционно на вас, коллеги, ложится не только ответственность за организацию праздничных мероприятий, но и за обеспечение правопорядка и общественной безопасности на вверенных вам территориях, — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. — Необходимо также избежать всякого рода провокаций и проявлений вандализма на местах захоронений и памятных местах. Прошу взять на контроль вопрос формирования отрядов дружинников, казачества, волонтёров — в помощь сотрудникам правоохранительных органов. И лично в эти дни контролировать обстановку в ваших территориях».

Министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун доложил, что в период с 29 апреля по 10 мая сотрудники правоохранительных органов и сотрудники МЧС будут работать по усиленному варианту службы. «Всего для обеспечения праздничных мероприятий планируется задействовать более четырёх тысяч человек и 175 единиц техники, — доложил министр. — Со стороны организаторов массовых мероприятий необходимо обеспечить обязательный досмотр граждан с помощью металлодетекторов, входящих в зону проведения мероприятия; ограждение мест проведения мероприятий, обязательное формирование колонн, особенно в рамках акции «Бессмертный полк»; не допускать несанкционированного проникновения большегрузного транспорта в места проведения мероприятий с большим количеством людей, включая демонстрации и шествия».

Министр обратился с просьбой к главам провести в муниципальных образованиях все необходимые проверки для обеспечения безопасности жителей.

Также на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края особое внимание уделили вопросу сохранности воинских захоронений, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших. «В соответствии с законодательством, сохранение, использование воинских захоронений и мемориальных сооружений относится к полномочиям местных властей, — отметил в своем выступлении директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин. — Просим вас к 9 мая 2018 года провести ревизию состояния воинских захоронений и памятников и при необходимости привести их в надлежащий вид».

Для организации работы по сохранению воинских захоронений и мемориальных объектов главам предложили подключать волонтёрские организации, предприятия и учреждения.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края