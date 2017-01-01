В Прикамье отремонтируют более 700 предложенных жителями участков дорог

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 апреля, на заседании совета глав муниципальных образований Пермского края был рассмотрен план реализации проекта «Муниципальные дороги» в 2018 году.

Напомним, в прошлом году в Прикамье было отремонтировано более 500 км муниципальных дорог, что превысило результаты 2016 года в четыре раза. Кроме того, было построено и реконструировано 38 км дорог.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В этом году, с учётом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда, в распоряжении муниципалитетов поступит более 5 млрд руб. Из них на строительство и ремонт муниципальных дорог — 4 млрд руб., на строительство и ремонт сельских дорог — 201 млн, на объекты, участвующие в проекте «Безопасные и качественные дороги», — 850 млн руб.

Глава региона отметил, что сейчас главная задача — вовремя провести конкурсные процедуры, что позволит вывести дорожников на работы уже к середине мая.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что озвученные средства будут распределены между 48 муниципальными образованиями региона в зависимости от протяжённости дорог в территории, численности населения, а также от наличия приоритетных проектов в муниципалитете. В числе самых «дорогих» объектов 2018 года министр назвал реконструкцию участка ул. Героев Хасана от ул. Василия Васильева до пересечения с Транссибирской магистралью (338,4 млн руб.), реконструкцию ул. Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (326,4 млн руб.), реконструкцию ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через Каму в Березники (156,5 млн руб.) и капитальный ремонт моста через реку Вож в Добрянке (68 млн руб.).

«В целом по краю объём заключенных контрактов составляет 70%, завершаются торги ещё по 18% объема», — резюмировал министр. Предполагается, что с середины мая в крае уже начнутся дорожно-строительные и ремонтные работы, а завершатся они к 1 октября 2018 года.

В числе муниципальных образований есть лидеры, которые уже заключили большую часть контрактов на этот сезон. В их числе Соликамский и Губахинский городские округа.

«Планирование позволяет выстроить системную работу: вовремя проводить конкурсные процедуры, а значит, и вовремя приступать к ремонту. Я считаю, правильно, что эта практика распространяется по всему краю», — отметил глава Соликамска Алексей Федотов.

По словам главы Губахи Николая Лазейкина, муниципалитет сформировал планы на 2018 год ещё в прошлом году: «По поручению губернатора мы провели всю подготовительную работу к этому сезону ещё в прошлом году. Это позволило нам вовремя сформировать всю документацию и объявить конкурсы. С этого понедельника мы уже были готовы приступать, но погодные условия не позволили. Думаю, что планомерная работа позволит организовать процесс так, чтобы завершить ремонт до 1 сентября, и начать подготовку уже к следующему сезону».

По информации краевого минтранса, на портале «Управляем вместе» жители региона предложили отремонтировать 1050 участков муниципальных дорог. Специалисты провели исследование каждого из них и сделали вывод, что 97 из предложенных объектов находятся в нормативном состоянии, 113 не являются автомобильными дорогами местного значения (объекты федеральной и региональной собственности), а в 115 случаях строительство объектов не предусмотрено генеральным планом муниципальных образований (есть альтернативные пути проезда, находящиеся в нормативном состоянии).

При этом 315 предложенных участков муниципальных дорог включены в план по ремонту в рамках содержания в 2018 году, 322 — на 2018-2020 годы и ещё 88 — на 2021-2022 годы.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края