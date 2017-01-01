Пермскими дорогами займётся чиновник из Самары

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Глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился назначть главой городского департамента дорог и транспорта Романа Залесинского, сообщает «Комерсант-Прикамье». К работе в мэрии Перми господин Залесинский приступит завтра, 24 апреля.

В Пермь Роман Залесинский приехал из Самары, где до 2015 года он возглавлял ФКУ «Большая Волга». Ранее он был главой департамента экономического развития администрации Самарской области, вице-президентом ГК «Амонд», руководителем департамента строительных программ ОАО «Корпорация развития Самарской области», начальником ФКУ «Поволжуправтодор». Роман Залесинский является уроженцем Пермского края, его родной город – Верещагино.

Напомним, в ноябре 2017 года прежний руководитель департамента дорог и транспорта Илья Денисов перешёл на работу директором пермского двореца спорта «Орленок». С тех пор департамент в статусе и.о. возглавляла заместитель начальника Елена Мамонова.