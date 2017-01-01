В Прикамье увеличится площадь обрабатываемых в сельском хозяйстве земель

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Сегодня, 23 апреля, на заседании совета глав муниципалитетов Пермского края обсуждался вопрос подготовки и проведения посевной кампании.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков сообщил, что в 2018 году площадь сева яровых превысит уровень прошлого года на 4,2% и составит 259 тыс. га, площадь сева технических культур, овощей открытого грунта, а также посадок картофеля составит 8,1 тыс. га. Предполагается, что в этом году площадь обрабатываемых земель увеличится до 805 тыс. га.

«Прикамские сельхозтоваропроизводители интенсивно готовятся к проведению посевной кампании. Им предстоит обеспечить яровой сев качественными семенами, кондиционностью не менее 90%. Использование высокорепродукционных сортов семян увеличивает результаты в растениеводстве. Кроме того, нужно создать условия для накопления влаги в почве к моменту посева, чтобы получить дружные всходы. В весенне-полевых работах все элементы важны и взаимосвязаны, и только комплексный подход увеличит валовый сбор зерна и благосостояние сельскохозяйственных товаропроизводителей», — отметил Александр Козюков

Первым к весенне-полевым работам приступило ООО «Русь» Пермского района. Хозяйство провело подкормку многолетних трав на площади 495 га, а также рыхление 1027 га многолетних трав, закрытие влаги на 166 га. ООО «Подсобное хозяйство АТП» из Лысьвенского городского округа провело подкормку — на 56 га, КФХ Федосеев А.В. — 30 га, ООО АП «Заря Путино» Верещагинского района — подкормку на 428 га и рыхление 80 га.

В хозяйствах активизировано приобретение элитных семян в целях сортосмены и сортообновления. Также ведётся работа по улучшению качества семян до 90%. Сельхозтоваропроизводители региона на 100% обеспечены семенами яровых зерновых, зернобобовых и колосовых культур, их засыпано 59,18 тыс. тонн. Остаётся потребность в покупке семян кукурузы (0,558 тыс. тонн) и овощных культур (0,44 тыс. тонн).

Напомним, в этом году минсельхозпрод организовал прием документов на перечисление господдержки по этому направлению не в марте, как в предыдущие годы, а с 22 января. На сегодня до сельскохозяйственных товаропроизводителей уже доведено 289,5 млн. руб. Документы на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства принимаются до 27 апреля.

Помимо этого, по поручению главы региона с 2018 года введена твёрдая ставка ‒ 1,46 руб. за один килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. Финансирование этого направления увеличено за счет краевого бюджета на 122,2 млн. руб. и составило 586,8 млн. руб. В связи со снижением закупочных цен на молоко-сырье внесены изменения в порядок предоставления субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Уже 122 производителя молока получило 90 % от годового объема средств государственной поддержки ‒ 449,5 млн. руб. Выплата средств по этому направлению господдержки продолжается.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края