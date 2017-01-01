Пермские журналисты стали медалистами Дельфийских игр

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Сегодня, 23 апреля, на Дельфийских играх во Владивостоке в номинации «Тележурналистика» «золото» получила команда телекомпании «ВЕТТА 24».

Участники номинации должны были подготовить репортажи на тему «Владивосток — перекресток на краю миров и расстояний», предоставленные без монтажа на собственном оборудовании. Жюри оценивало раскрытие темы, оригинальность драматургического и режиссерского решений. В итоге победителями в возрастной группе 19-25 лет были признаны корреспонденты телекомпании «ВЕТТА 24» — Руслан Пепеляев и Евгений Демьянович.

Отметим, что для компании это уже четвертая медаль Дельфийских игр. Так, в 2013 году «ВЕТТА 24» получила «бронзу», в 2014 — «золото», в 2015 — «серебро».

Справка

XVII молодёжные Дельфийские игры открылись во Владивостоке 21 апреля. В них принимает участие почти две тысячи человек из 70 регионов России. В конкурсную программу Дельфийских игр включено около 30 номинаций (например, изобразительное искусство, тележурналистика, пение, танцы, фотография и другие).

Пермский край на всероссийском конкурсе в 19 номинациях представляют 75 человек: учащиеся школ, колледжей и вузов Пермского края, их преподаватели и сопровождающие. Руководителем делегации уже несколько лет подряд является Нина Рочева, заместитель директора ГОУ ДОД «Росток».

Официальная церемония закрытия игр состоится 24 апреля.

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