Замначальника колонии под Березниками попался на взятке компьютерным монитором Бывший сотрудник ИК №38 вынужден будет заплатить штраф в 707 тыс. рублей

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Суд установил, что в 2016 году заместитель начальника ИК №38 получил взятку в виде монитора компьютера стоимостью около 12 тыс. рублей от одного из заключённых. Сотрудник ФСИН заметил попытку одного из заключённых незаконно пронести на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны, но не стал оформлять этот факт за взятку в виде монитора компьютера стоимостью около 12 тыс. рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 707 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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