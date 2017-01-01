Пермский Инстаграм ждут селфи с оленями и прямой эфир из кедровой бочки

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Фото: пресс-служба компании «МегаФон»

По данным Ростуризма, к 2020 году количество посетителей отечественных здравниц превысит 14 млн человек. Чтобы вместить всех желающих, санатории объединяются и увеличивают число мест. Ожидая рост нагрузки на сеть в местах отдыха уже в мае, пермские связисты улучшили качество услуг на 30 телеком-объектах.

Сегодня надёжная связь и мобильный интернет есть на территории курортных зон Демидково, Ключи и Усть-Качка, а также 20 крупнейших санаториев и оздоровительных центров Прикамья: «Тенториум СПА» в Перми, «Жемчужина» в Осе, «Малахит» в Кунгуре, «Металлург» в Чусовом, «Уральская Венеция» в Добрянке и других.

«Пляжный сезон на российских курортах ещё не начался, поэтому межсезонье — лучшее время для отдыха в пермских оздоровительных центрах. Пантовые ванны и ингаляции, приятные массажи с маслами, травяные чаи — мы предлагаем весь арсенал лечебных сил природы. При этом, принимая решение о месте отдыха, наши туристы часто руководствуются возможностью оставаться на связи — это позволяет решать рабочие вопросы, общаться с родными, а многие и на день не могут расстаться с социальными сетями», — рассказывает директор курорта «Оленья застава» Виктор Федоровский.

Самые интернет-активные прикамцы отдыхают в санаториях Чайковского: «Изумруд», «Камские зори», «Чайка» — трафик здесь выше средних чисел в четыре раза. Догоняют их гости «Демидково», которые за год выложили в социальные сети свыше 100 тыс. фото с геолокацией в этом месте. Для того чтобы каждый отдыхающий смог похвастаться загаром или сделать селфи в кедровой бочке, технические специалисты «МегаФона» подготовили сеть к началу сезона.

«Мы усилили приём сигнала в Пермском, Чайковском, Соликамском районах и в Перми. Недавно мы также установили новую базовую станцию на территории самого большого пермского курорта Усть-Качка. В результате скорость мобильного интернета выросла в 10 раз — до 150 Мбит/с. Отдыхающие уже оценили комофрт в глобальной сети — за неделю они скачали трафик, равный по объёму трём тысячам фильмов», — отметил директор пермского отделения компании «МегаФон» Петр Козловский.

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