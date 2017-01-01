Скончался скульптор Рудольф Веденеев Легендарный художник умер после длительной болезни

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Легендарный художник, культовый персонаж пермского андеграунда 1970-80-х годов умер 21 апреля после длительной болезни на 79-м году жизни.

Историк по первому образованию, Рудольф Веденеев на протяжении всей жизни работал над темой политического террора, жертвой которого был и он сам: он был осуждён и получил реальный срок по одному из «диссидентских дел» 1970-х годов за распространение самиздата, в том числе романов Александра Солженицына. Впоследствии скульптор создал несколько выразительных эскизов для памятника жертвам террора. Ни один из них не был реализован.

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