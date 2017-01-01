Пермяки простятся с профессором Олегом Подвинцевым Гражданская панихида состоится в среду главном корпусе ПГНИУ

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Прощание с доктором политических наук, профессором Олегом Борисовичем Подвинцевым пройдёт в среду, 25 апреля, в 11:00 в фойе 1-го корпуса Пермского госдуарственного научно-исследовательского университета, сообщает пресс-служба ВУЗа.

Российский политолог, эксперт, профессор ПГНИУ, зав. отделом по исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН Олег Подвинцев скончался 22 апреля на 56 году жизни. Олег Борисович был одним из основателей пермской политологической школы. За 20 лет работы на кафедре политических наук Пермского классического университета он подготовил несколько сотен специалистов-политологов, опубликовал более 160 научных работ, под его руководством были защищены семь кандидатских диссертаций.