В Перми 1 мая пройдут демонстрации и праздничные концерты

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Главная демонстрация начнётся в 11:00. Несколько десятков тысяч горожан соберутся на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, и пройдут по Октябрьской площади. В мероприятии примут участие представители предприятий и организаций города, студенческой молодежи, а также власти Перми и края.

Также в 11:15 начнётся акция памяти тружеников тыла «Бессмертный цех». Колонна пройдёт от Музея пермской артиллерии « Мотовилихинских заводов» до мемориала в Рабочем посёлке. Там в 12:00 прогремит традиционный залп из пушек, и начнётся праздник.

Кроме этого, в этот день в Перми пройдёт ряд праздничных мероприятий. Самой крупное состоится в 12:00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета. Перед гостями выступят пермские творческие коллективы «Ярмарка», «Ромэн», «Ба-Ба-Ту» и другие. Праздничные концерты пройдут и в других районах города. Полный список мероприятий на 1 мая можно посмотреть здесь.

Напомним, в связи с праздничными мероприятиями 1 мая будет запрещена продажа алкоголя, и закрыто движение транспорта в центре города.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться