Пермский край получит 29 млн рублей по программе «Электронное здоровье»

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Правительство РФ выделит Пермскому краю средства в размере 29 млн руб. для внедрения медицинских информационных систем в организациях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Документ рассмотрен и одобрен на заседании исполнительного органа власти 5 апреля.

Средства направят в рамках приоритетного проекта «Электронное здоровье», направленного на повышения эффективности оказания медицинской помощи людям за счёт внедрения информационных технологий.

Медицинские организации должны обеспечить ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграцию с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на едином портале государственных услуг.

Согласно документации, развитие информатизации позволит обеспечить ведение в медорганизациях расписаний приёма врачей в электронном виде, дистанционную запись пациентов на приём к врачу, электронный медицинский документооборот, автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, формирование счетов за оказанную медицинскую помощь для оплаты ТФОМС и автоматизированное информационное взаимодействие с информационными системами этих фондов.

Помимо Пермского края бюджетные ассигнования получат ещё 74 субъектам РФ. Всего субъектам будет направлено 2 млрд руб.



