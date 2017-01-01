Школа по «минималке» В Прикамье разработали проект региональных нормативов по обеспеченности населения образовательными учреждениями

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Фото: Константин Долгановский

На прошлой неделе на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры был представлен проект региональных нормативов обеспеченности населения объектами образования — школами и детскими садами.

Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) устанавливают предельные значения показателей обеспеченности и доступности и фактически являются инструментом регулирования всех местных нормативов градостроительного проектирования, предельные значения которых не могут быть ниже показателей, которые установлены региональными показателями.

Отметим также, что данные нормативы распространяются на планировку, застройку и реконструкцию территорий городских округов, городских и сельских населенных пунктов региона в пределах их границ. Иными словами, после вступления в силу РНГП все муниципальные образования Пермского края должны привести местные нормативы градпроектирования к значениям показателей не ниже содержащихся в РНГП, внести соответствующие изменения в документы территориального планирования (генпланы городских округов, городских и сельских поселений), градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки муниципальных образований), обеспечить разработку корректных проектов планировки территории и проектов межевания, выдачу корректных разрешений на строительство объектов капстроительства.

В частности, предложенный Общественному совету проект предусматривает установление минимального уровня обеспеченности населения региона детскими садами и школами и максимального уровня территориальной доступности указанных объектов образования для жителей Прикамья.

По словам заместителя министра, начальника управления градостроительной деятельности краевого минстроя Константина Захарова, расчёт показателей РНГП производился на основании полученных от муниципалитетов данных о количестве в муниципальных образованиях Пермского края постоянного взрослого населения и детей в возрасте от 3 до 8 лет и от 7 до 18 лет.

Так, согласно методике, минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами в регионе должен составлять 61 место на 1000 человек, школами — 119 мест на 1000 человек.

Что касается максимальной доступности образовательных учреждений, в Перми их предложено установить в границах отдельно взятых стандартных территорий нормирования, в Александровске, Гремячинске, сверхмалых городских населенных пунктах и сельской местности — в установленных границах населённых пунктов, а во всех иных случаях — в соответствии с установленными значениями пешеходной или транспортной доступности.

Глава Пермского района Александр Кузнецов отметил, что проект очень своевременный и муниципалитеты его поддержат, поскольку на данный момент отсутствие региональных нормативов не позволяет выделять земельные участки под строительство объектов социальной инфраструктуры. «Во всех регионах, где идёт активная застройка, нужно нормализовать отношения с застройщиками, нужно либо отказывать, либо идти в какое-то взаимодействие, показывая, что мы можем строить не только дома, но и создавать комфортные условия для проживания. А они без развития социальной и инфраструктурной жизни невозможны», — подчеркнул Александр Кузнецов.

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и архитектуры Пермского края Олег Жданов предложил принять проект и предложенную информацию к сведению и рекомендовать региональному правительству продолжить широкое общественное обсуждение этого вопроса.

«Нам на этом этапе важно собрать «копилку мнений», рекомендаций, которые мы учтём», — резюмировал глава краевого минстроя Михаил Сюткин.

Также министром было отмечено, что 30 марта при ведомстве была создана административная комиссия, уполномоченная выносить коллегиальное решение для выдачи предписаний по результатам выявленных нарушений органам местного самоуправления.

В состав комиссии вошли 12 человек. Это представители Минстроя, ДГА, ИГСН, Госинспекции по охране объектов культурного наследия, руководитель торгово-промышленной палаты. «Ранее этим занималось конкретное лицо. Чтобы данное решение не являлось односторонним, чтобы исключить риски субъективной оценки, необходимо всестороннее обсуждение», — пояснил Сюткин.