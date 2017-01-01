Нефтяники Прикамья рассказали об эффективности цифровизации своих производств

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Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

19-20 апреля в Перми на площадке «Фестивального дома» на городской эспланаде прошёл Пермский инженерно-промышленный форум». В рамках мероприятия выступили и представители группы «ЛУКОЙЛ» в Прикамье, которые поделились опытом цифровизации своих производств и повышения эффективности труда.

В результате внедрения цифровых решений в «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» сегодня эксплуатационные затраты уже снизились на 10-15%, а энергоэффективность работы глубинного насосного оборудования выросла до 15%. К 2030 году на предприятии ожидают снижения затрат на 20-30%.

«Время диктует условия не только к цифровизации производства, но и к уровню компетенций современных кадров. Сегодня работник нефтяной отрасли должен иметь совершенно иной уровень подготовки, нежели ещё 10 лет назад. Мы сейчас на ранней стадии внедряем в образовательный процесс профориентационные программы, а вместе с ПНИПУ работаем в рамках научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных месторождений», — рассказал участникам форума представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Опыту лукойловских предприятий — «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — посвятили круглый стол «Цифровое месторождение» и совместное заседание Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости.

«Применяемые на «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» IT-решения позволяют обеспечить оперативное управление производством, контролировать энергопотребление, снизить риски по отказу оборудования да и совершенствовать бизнес-процессы в целом. Кроме того, цифровизация диктует и новые требования к подготовке персонала. Уже сегодня мы задумываемся о расширении дистанционного обучения для операторов с применением интерактивных технологий и ЗD-моделей», — отметил в своем выступлении генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»