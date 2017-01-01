Максим Решетников написал «Тотальный диктант» на «четвёрку» Губернатор сделал две орфографические и две пунктуационные ошибки

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Ежегодная акция «Тотальный диктант» прошла 14 апреля на 40 пермских площадках. В Перми диктант написали 2724 человека, из них 91 — на «отлично».

В этом году в акции также принял участие глава региона Максим Решетников. Он сообщил в своем Instagram, что совершил четыре ошибки и получил оценку «4».

«Пришли результаты «Тотального диктанта». Как и предполагал, ошибся в двух знаках препинания. А вот за орфографию обидно! Схожу на разбор, может, почерк подвел» — написал у себя на странице губернатор.

Напомним, результаты диктанта можно узнать на сайте или прийти на встречу к филологам. Забрать свою работу и получить консультацию специалиста можно 23, 24 и 25 апреля в библиотеке имени Горького с 18.00 до 20.00. Награждение участников пройдёт 26 апреля в 10.00 в ПГГПУ.