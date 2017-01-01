Пермская выставка вошла в пятёрку самых посещаемых проектов в России

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Федеральный исторический проект «Россия — Моя история» перешагнул отметку 5,5 млн посетителей. Несколько мультимедийных парков в разных городах страны поставили рекорды по посещаемости. Среди них комплекс в Санкт-Петербурге, на экспозиции которого за 5 месяцев пришли 300 тыс. человек; Пермь, Махачкала и Волгоград преодолели отметку в 100 тыс. посетителей менее чем за полгода.

Состав аудитории исторических парков во всех городах идентичен — студенты, школьники и родители, которые проводят свободное время в мультимедийном музее, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Как отмечают организаторы выставок, по региональным паркам больше половины зрителей в возрасте до 35 лет предпочитают изучать древнюю историю и современность, а треть посетителей отдают свое предпочтение экспозиции «От великих потрясений к Великой Победе». В Перми же самая популярная экспозиция — «Романовы».

Отметим, что в пермском мультимедийном парке «Россия — Моя история» проводятся различные мероприятия: мастер-классы, лекции, квесты и кинопоказы. Здесь же, впервые в стране, начал работать робот-экскурсовод.

Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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