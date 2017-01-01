«Амкар» победил финалиста Кубка России Обыграв в Петербурге областное «Тосно», пермяки взяли «шесть очков» в борьбе за место элите российского футбола

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Фото: пресс-служба ФК «Амкар»

Сегодня, 22 апреля, пермский футбольный клуб «Амкар» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге провёл матч 27-го тура Чемпионата РФПЛ против «Тосно» из Ленинградской области. Пермская команда выиграла со счётом 0:2.

Первый гол с пенальти на 17-й минуте после нарушения на Александре Мильковиче забил Александр Рязанцев. Арендованный пермяками «зенитовец» с «точки» уверенно пробил в угол ворот, Юрченко угадал направление удара, но мяч от штанги зашёл в сетку.

Во втором тайме областники перехватили инициативу, но «Амкар» искал свои шансы на контратаках, и вышедший на 89-й минуте Михаил Костюков реализовал план тренера Евсеева — через три минуты после начала игры, в дополнительное время, Костюков после ошибки хозяев в центре поля ворвался в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч задел Буйволова и оказался в сетке.

После выездной победы «Амкар» с 31 очком остаётся на 13 месте в таблицы Чемпионата РФПЛ — на верхней строчке зоны стыковых матчей. Столько же очков у «Ростова» и «Терека», но чеченцам завтра ещё предстоит матч 27-го тура.

«Тосно» с 24 очками остаётся на 15 строчке, шанс областников — побороться за право сыграть в «стыках» РФПЛ и ФНЛ. Удачнее дела «Тосно» идут в Кубке России, 9 мая эта команда в Волгограде сыграет в финале Кубка России. Соперником тосненцев станет курский «Авангард».

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