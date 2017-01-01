КРПК выбрала подрядчиков для достройки домов в ЖК «Любимов»

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Корпорация развития Пермского края подвела итоги первого конкурса на достройку домов для переселенцев из зоны техногенной аварии

Строительством двух домов по адресу ул. Дощеникова,7, и Строителей, 8 ранее занималось АО «Камская долина». Сейчас компания находится в процедуре банкротства, поэтому в начале апреля Корпорация разместила запрос предложений на достройку этих домов. Общая максимальная стоимость контрактов составила более 109 млн руб.

По первому лоту (монтаж водопровода и канализации) было подано четыре заявки: ООО «АЛЕКС» (Воронеж), ООО «ЭнергоТехнологии» (Чайковский), ООО «Империо Омега» (Москва), ООО «СМК-Подряд» (Пермь). Победителем стал ООО «ЭнергоТехнологии».

На второй и третий лот (монтаж стен и перегородок, а также монтаж кровли, отделочные работы, установка дверей) заявились по три компании. Свои заявки прислали ООО «АЛЕКС» (Воронеж), ООО «ЭнергоТехнологии» (Чайковский) и ИП Васильев А.П. В итоге победителем в обоих случаях стал ООО «АЛЕКС», так как заявки остальных признали несоответствующими требованиям документации.

По четвёртому лоту (монтаж отопления) было подано три заявки: ООО «АЛЕКС» (Воронеж), ООО «Империо Омега» (Москва) и ООО «СМК-Подряд» (Пермь). В итоге соответствующей вновь была признана только заявка Воронежской компании.

Вторая закупка на семь лотов размещена на портале госзакупок 13 апреля. Итоги конкурса будут подведены 27 апреля. Как сообщает пресс-служба КРПК, строительные работы на объектах планируется завершить в третьем квартале 2018 года. В двух 18-этажных домах смогут проживать порядка 730 семей.