В Перми скончался профессор Олег Подвинцев Редакция «Нового компаньона» приносит соболезнования родным и близким учёного

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня ушёл из жизни российский политолог, эксперт в региональной политической жизни, профессор ПГНИУ, зав. отделом по исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН Олег Подвинцев. Учёному было 55 лет.

Олег Борисович Подвинцев был выдающимся специалистом в области политических наук, он всегда давал непредвзятые оценки политической ситуации в регионе и точно прогнозировал её развитие. Вклад Олега Подвинцева в становление пермской политологической школы трудно переоценить. Редакция «Нового компаньона» считает уход Олега Борисовича невосполнимой утратой и приносит глубокие соболезнования родным и близким учёного.

«Новый компаньон»