Победителем конкурса «Арабеск» стал артист Пермского театра оперы и балета Жюри подвело итоги 15-го юбилейного конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой

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Кирилл Макурин

Фото: Эдвард Тихонов

Первая премия в старшей группе среди женщин досталась танцовщице из Кореи Сон Чон Ын. Первую премию среди мужчин разделили артист Пермского театра оперы и балета Кирилл Макурин и артист Новосибирского театра оперы и балета Никита Ксенофонтов. В младшей группе первое место среди девушек получила кореянка Ким Ю Чин, а среди юношей — студент Пермского хореографического училища Данила Хамзин.

В старшей группе вторую премию среди женщин разделили Виктория Дедюлькина (Челябинск) и Булган Рэнцэндорж (Монголия), а среди мужчин — Юрий Выборнов (Москва) и Ан Сон Чон (Корея). Третье место получили Майтэ Нунэс (Бразилия), Софья Гаврюшина (Уфа), Маркос Яго (Бразилия) и Рустам Исхаков (Уфа). В младшей группе вторую премию присудили Елене Исеки (Германия) и Алексею Хамзину (Пермь). Третье место досталось Хомаре Каваи из Японии.

Кроме этого, дипломы конкурса получили Екатерина Клявлина (Москва), Мария Малинина (Пермь), Мария Полунина (Москва), Урара Тсукамото (Япония), Вячеслав Спильчевский (Пермь), Иван Суродеев (Пермь), Луанна Гондим (Бразилия), Вита Мулюкина (Краснодар), Хан Да Хвин (Корея), Ю Каваи (Япония), Алиса Алексеева (Уфа), Ли Сын Ён (Корея), Далер Запаров (Казахстан), Фарух Садыркулов (Кыргызстан), Габриэль Лопес (Бразилия), Лю Сон У (Корея), Шота Онодэра (Япония) и Серик Накыспеков (Казахстан).

Специальный приз имени Галины Улановой за одухотворенность танца вручили Ким Ю Чин (Корея), а приз Георгия Зорича «Танцовщику за чистоту техники и артистичность исполнения» — Серик Накыспеков (Казахстан). Приз Фонда Мирпури разделили Ким Ю Чин (Корея) и Далер Запаров (Казахстан). Приз зрительских симпатий достался Никите Ксенофонтову (Новосибирск). Лучшим исполнителем номера на музыку Петра Чайковского стал дуэт из Бразилии: Луанна Гондим и Яго Маркос. Они получили специальный приз Пермского театра оперы и балета. Этот дуэт также оказался лучшим, по мнению жюри прессы. Гран-при в этом году жюри решило не присуждать.

Уже во второй раз в рамках «Арабеска» прошел конкурс современной хореографии. Первую премию и приз жюри прессы получил ведущий солист и хореограф-постановщик театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев.

Следующий конкурс артистов балета «Арабеск» состоится через два года. Молодые артисты и хореографы вновь соберутся в Перми в апреле 2020 года.

Источник — пресс-служба Пермского театра оперы и балета

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