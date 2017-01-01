Елена Хаткевич возвращается в Центр по реализации проектов в сфере культуры Она сменит на директорской должности Галину Хусид

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Поэтический фестиваль «Компрос», 2017 год

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», в понедельник, 23 апреля, состоятся кадровые изменения в КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры». Галина Хусид, которая возглавляла учреждение в статусе исполняющего обязанности директора, покидает свой пост. По словам источника в Министерстве культуры Пермского края, «оставлять её на работе было уже невозможно».

Галина Хусид «прославилась», в частности, тем, что сорвала проведение поэтического фестиваля «Компрос», без всякого объяснения урезав бюджет события на треть.

Наиболее вероятным преемником Хусид на руководящей должности является Елена Хаткевич. Она уже возглавляла КГАУ до марта 2017 года. В последнее время она работала в структурах предпринимателя Юрия Торохова, где занималась проектами, связанными с кино.

Как сообщил «Новому компаньону» источник в Министерстве культуры Пермского края, «Центр по реализации проектов в сфере культуры» ожидают преобразования. Планируется перераспределение его функций (часть их возьмёт на себя минкульт), возможно, будет изменена форма учреждения.