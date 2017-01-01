Власти Кудымкара не готовы к паводку, считают в прокуратуре Главе города Ивану Мехоношину вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона

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Прокуратура Кудымкара проверила готовность местной администрации к половодью. Оборудование в пункты временного размещения для организации спальных мест гражданам, попавшим в зону паводка, доставляется из подведомственных администрации города учреждений. Однако, как показала проверка, количество такого оборудования крайне недостаточно. Кроме того, пункты временного размещения не оснащены дополнительными источниками тепла на случай отключения отопления.

Проверка одного из пунктов показала, что там отсутствует весь пакет необходимых документов. Также установлено, что сотрудники администрации, прошедшие обучение, всё ещё не получили удостоверения на право управления маломерным судном, что исключает возможность привлечения их в качестве водителей для эвакуации граждан, попавших в зону подтопления.

Прокурор Кудымкара Александр Гисс вынес предостережение главе городской администрации Ивану Мехоношину, устранение нарушений находится на контроле надзорного органа, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.