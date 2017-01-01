В конкурсе современной хореографии победил солист пермского театра

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Фото: Никита Чунтомов

В Перми завершился промежуточный этап 15-го юбилейного конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой — конкурс современной хореографии. Первую премию и приз жюри прессы получил ведущий солист и хореограф-постановщик театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев.

Конкурс современной хореографии проводится в рамках «Арабеска» в качестве самостоятельного состязания. В нём выступают как участники основного конкурса, так и артисты, специализирующиеся только на современном танце. Первая, вторая и третья премии разыгрываются среди хореографов и исполнителей. По условиям конкурса, участники должны исполнять номера в стиле модерн, джаз-танец, номер в свободной пластике или в другом стиле. Номер должен быть поставлен не ранее 2016 года, сообщают в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

Раду Поклитару, создатель театра «Киев модерн-балет», член жюри конкурса «Арабеск»:

— Современная хореография намного более субъективна, нежели классическая. Здесь нельзя оценить количество пируэтов, упал — не упал, дотянул — не дотянул подъём. Поэтому в жюри были жаркие споры, но это и здорово, ведь если есть споры, значит, искусство живо. В целом раньше номера на балетных конкурсах были в той или иной степени основаны на классическом танце. Сейчас мы видим всё больше ребят, которые работают в разных современных стилях. Вообще, современная хореография на конкурсах обычно немного вторична, но в этом году, хотя были фоновые номера, были и жемчужины, которые очень порадовали.

В конкурсе современной хореографии в этом году приняли участие 57 хореографов и 22 исполнителя. Лучшей работой балетмейстера жюри признало постановки ведущего солиста и хореографа-постановщика театра «Балет Евгения Панфилова» Алексея Расторгуева «Vis-a-vis» и «Мой милый Сердан». Вторую премию в конкурсе балетмейстеров жюри присудило артистке балета Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Марии Маркуниной за постановку номера «Иуда Искариот». Третьей премии удостоен артист балета Башкирского государственного театра оперы и балета Саръян Сулейманов, представивший на конкурсе миниатюру «Не покидай меня».

Среди исполнителей современной хореографии лучшим стал Юрий Выборнов — артист Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Вторая премия осталась в Перми у артиста Пермского театра оперы и балета Кирилла Макурина. Третьей премией награждён артист балетной труппы Мариинского театра Андрей Арсеньев. Кроме того, специальный приз Владимира Васильева за постановку номеров «Балетная школа на войне» и «Умирающий лебедь» присужден Такане (Япония).

Напомним, сегодня проходит третий тур смотра. Финалисты исполняют вариации или па-де-де хореографов XIX—XXI веков. Имена победителей станут известны завтра, 21 апреля. Церемонию закрытия будут транслировать инфоканал «Дом.ru Гид» и телеканал «Ветта-24».

Конкурс артистов балета «Арабеск» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодежной политики Перми, генеральный партнер — Группа организаций ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.