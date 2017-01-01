Иван Огородов: «В то время я уже не работал» Экс-глава минсельхоза Прикамья прокомментировал возбуждение в отношении себя нового уголовного дела

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Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов

Фото: Константин Долгановский

Вчера, 19 апреля, агенство «URA.RU» сообщило о том, что в отношении заместителя министра сельского хозяйства Прикамья Людмилы Ковровой и её бывшего начальника Ивана Огородова возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Поводом стало перечисление субсидий из краевого бюджета ООО «Свинокомплекс «Пермский». По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», речь идёт о 207 млн руб., которые в конце 2016 — начале 2017 года были направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности компании за поставку свиней.

В Минсельхозе отметили, что в настоящее время не располагают информацией о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя ведомства Людмилы Ковровой. Однако, если эта информация подтвердится, то министерство готово оказать полное содействие следствию.

Иван Огородов в разговоре с «Новым компаньоном» подтвердил информацию, что стал фигурантом нового уголовного дела, но причастным к преступлению он себя не считает.

«Во-первых, фактически были исполнены утверждённые нормативно-правовые акты правительства. Во-вторых, соглашение по предоставлению мер государственной поддержки подписывала исполняющая обязанности министра (Людмила Коврова, — прим. ред.) Я в это время уже не работал, и не мог никаких действий совершать. На самом деле, следствие считает, что я к этому причастен, но я готов активно взаимодействовать со следствием. Главное, чтобы следствие восстановило объективную правовую картину. Сейчас мой правовой статус — это обязательство о явке по требованию», — добавил бывший министр.

Кроме этого Иван Огородов сообщил, что первое уголовное дело в отношении него — о растрате средств ООО «Птицефабрика «Менделеевская» — прекратили «по реабилитирующим основаниям с восстановлением всех прав и законных интересов».

Напомним, прежний губернатор Пермского края Виктор Басаргин 29 декабря 2016 года отправил краевое правительство в отставку. 20 января Виктор Басаргин представил новый состав кабина, но Иван Огородов в него не вошёл. С 24 января и.о. министра сельского хозяйства Пермского края стала первый замминистра Людмила Коврова.