До окончания голосования на сайте Строгановской премии осталось два дня

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22 апреля завершается открытое голосование за номинантов, выдвинутых в 2018 году на соискание Строгановской премии. Пермяки и все, кто любит Пермский край, могут отдать свой голос за самого достойного, по их мнению, номинанта на сайте премии.

В конкурсе участвуют 37 человек, выдвинутых жителями Прикамья. Самый младший из них — выпускник школы №146 Василий Югов, самые известные — композитор Евгений Крылатов и пианист Денис Мацуев.

В голосовании уже приняли участие более 10,2 тыс. человек. Основные баталии развернулись в номинациях «За выдающиеся достижения в науке и технике» и «За выдающиеся достижения в искусстве и культуре». Здесь Пермский край точно не изменяет себе, особенно чувствительно реагируя на интеллектуальную составляющую, сообщают организаторы премии.

К традиционным шести номинациям по многочисленным заявкам пермяков оргкомитет в этом году добавил спецприз — «Народное признание». Обладателя премии определят исключительно по итогам онлайн-голосования. Процедура абсолютно прозрачная, любые манипуляции с системой голосования исключены.

Организаторы Строгановской премии подведут итоги голосования в последние дни апреля, но интрига сохранится до церемонии награждения в колонном зале Дома Советов. Участие в торжественной церемонии 26 мая смогут принять все желающие.