Первые новосёлы въезжают в новые квартиры от ПЗСП в Закамске Строительная компания ПЗСП раньше срока получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома на ул. Судозаводской, 15а. Первые жители могут отмечать новоселье уже в эти выходные

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В микрорайоне Водники постепенно появляется очень уютный и благоустроенный микрорайон с почти камерной атмосферой. Его возводит компания ПЗСП.

Всего на этой площадке будет пять жилых домов: на 6, 10 и 16 этажей. Около года назад досрочно был заселён дом на Судозаводской, 15. А в настоящее время рядом завершается строительство дома №17 и уже введён в эксплуатацию дом №15а.

Новостройка на ул. Судозаводская, 15а, как и все дома комплекса, построена по фирменной технологии ПЗСП — серии Э-600. Наружные стены выполнены из однослойных газобетонных панелей — эта технология является ноу-хау ПЗСП. Благодаря свойствам газобетона в таких домах тепло зимой и свежо летом.

«Сегодня для покупателей на первый план выходят надёжность застройщика и качество жилья. Фирменная серия Э-600 от ПЗСП позволяет строить дома в рекордно короткие сроки и при этом обеспечивать высокое качество жилья. В этой новостройке мы соблюдаем принцип нашей компании: строить готовые квартиры для жизни. Кроме того, дом привлекателен расположением — жилой комплекс находится в живописном и комфортном микрорайоне. Недалеко от дома — детский сад и школа, в шаговой доступности — магазины, а из окон дома открывается прекрасный вид на Каму», — отмечает начальник отдела недвижимости ПЗСП Валентина Верина.

Всего в доме на ул. Судозаводской, 15а новоселье отметят 237 пермских семей.

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