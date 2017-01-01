PAN City Group отмечает 26-летие

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PAN City Group* работает на рынке с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга ООО «Пермская финансово-производственная группа».

За годы работы компания PAN City Group стала одним из крупнейших девелоперов региона: с её участием были реализованы такие масштабные проекты в городе Пермь, как:

ЖК «Петропавловский» (коттеджный посёлок по ул. Клименко) (2006-2007 гг.).

БЦ по ул. Коммунистической, 16а (ныне улица Петропавловская).

Реконструкция торгового дома «Строгановский» (ул. Ленина, 72а).

ЖК «Крылья» (ул. Сибирская, 46) (2006-2008 гг.).

Деревня Демидково (загородный посёлок в Добрянском районе, площадью более 277 га) (2007-2009 гг.).

ЖК «Альпийская горка» (ул. Чернышевского) (2008-2016 гг.)

ЖК «Аврора» (ул. Крупской, 67) (2013-2016 гг.)

PAN City Group является полномочным представителем РГУД (Российской гильдии управляющих и девелоперов) в Перми и Пермском крае.

Сейчас компания ведёт активную работу над объектами в Перми и Пермском крае: развитие территории и реконцепция БП «Морион» (более 13 га), элитный загородный комплекс «Боброво», земельные участки в посёлках Бережное и Глушата. В 2017 году компания PAN City Group презентовала новый жилой комплекс «Салют»** (ул. Камская, 2/2), сдача которого запланирована во 2 квартале 2019 года. В 2018 году началось строительство ЖК «Атмосфера»** (ул. Краснополянская, 21), заселение которого запланировано на 2020 год.

За 26 лет работы компании:

Совершено свыше 5000 сделок на рынке недвижимости.

Проинвестировано в перспективные проекты городского и загородного жилищного строительства общей площадью 340 тыс. кв. м.

Реализовано около 350 тыс. кв. м жилой, загородной и коммерческой недвижимости.

В управлении компании PAN City Group находится более 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в городе Перми.

Мы продолжаем развивать наши компетенции и открываем новые бизнес-направления. Главную задачу при строительстве объектов мы видим в создании качественных проработанных проектов и системном подходе к созданию комфортной среды для будущих жителей.

*ООО «ПАН Сити Групп»

**Застройщик ООО «СИТИ Проект», проектная декларация на сайте застройщика pancityproject.ru и на сайтах salutdom.ru и atmosferaperm.ru.

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