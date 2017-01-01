В Березниках образовался новый провал Воронку обнаружили на уже расселённой и закрытой территории

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Накануне, 18 апреля, около 10 утра при производстве маркшейдерского мониторинга на огражденной территории в юго-западной части опасного участка «Панели переходного периода» была обнаружена провальная воронка в районе дома № 33 по ул. Котовского. Размеры воронки 4,5 на 7,5 метра, глубина около 3,5 метра.

Место обнаружения воронки совпадает с прогнозом, сделанным Горным институтом УрО РАН и ОАО «Галургия» в 2014 году. Мульда сдвижения в данном районе сформировалась в начале 2015 года. Данная зона была закрыта в 2015 году, дома расселены, доступ запрещен, сообщается на сайте администрации Березников.

Напомним, комплексный мониторинг района «Панели переходного периода» ведется непрерывно с 2006 года.

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