Архиважные и архинужные Пермские архитекторы деликатно пожаловались на безработицу краевому минстрою

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Вице-премьер Михаил Сюткин и архитектор Сергей Шамарин

Фото: Сергей Федосеев

Накануне вечером, 19 апреля, на площадке торгового центра «Галерея» прошло 20-е заседание коллегии Пермского краевого Союза архитекторов с участием вице-премьера правительства Прикамья, министра строительства и архитектуры Михаила Сюткина и его заместителя Константина Захарова. У профессионального сообщества накопилось немало вопросов к региональной власти, поэтому предстоящий разговор обещал быть интересным.

Председатель краевого Союза архитекторов Виктор Воженников

Фото: Сергей Федосеев

Открыв заседание, председатель краевого Союза архитекторов Виктор Воженников сразу перешёл к делу. Ссылаясь на отдалённо имеющее отношение к делу выступление Путина на Госсовете, он предложил закрепить в Пермском крае обязательную процедуру конкурса по выбору проектировщиков. «Сейчас подрядчик, выиграв конкурс, выбирает проектировщика на своё усмотрение. А это процедуру лучше тоже проводить на конкурсной основе», — заметил почётный архитектор России. На что Сюткин предложил сообществу направить в минстрой свои предложения для выработки единого решения. Затем Воженников предложил поговорить на заявленную тему «Пермь-300. Приоритетные проекты».

Глава краевого минстроя Михаил Сюткин

Фото: Сергей Федосеев

Поприветствовав архитекторов, глава краевого минстроя Михаил Сюткин перешёл к общим вопросам. Министр попенял на хаотичную застройку Перми, отсутствие у города целостного архитектурного облика, хаос в градостроительной документации и другое тяжёлое наследие. После чего он стал рассказывать о концепции развития Перми за счёт высвобождения промышленных площадок в Центральном планировочном районе и закрытия ветки Горнозаводской железной дороги. То есть, разговор перешёл на предельно общие темы пермской урбанистики — темы не сегодняшнего и, вероятно, не завтрашнего дня.

Архитектор Игорь Луговой

Фото: Сергей Федосеев

Взяв слово, архитектор Игорь Луговой предложил вернуться к конкретике, сказав, что члены союза готовы предложить свои услуги властям, но их уже год не привлекают даже к обсуждению важных городских проектов. Михаил Сюткин пообещал ответить на замечание архитектора позже и предложил собравшимся ознакомиться с презентацией, подготовленной куратором проекта «Пермь-300», бывшим руководителем МАУ «Бюро городских проектов» Андреем Головиным.

Куратор проекта "Пермь-300" Андрей Головин

Фото: Сергей Федосеев

Господин Головин долго и обстоятельно рассказывал о плюсах, которые принесёт Перми реновация промышленных площадок и транспортной инфраструктуры вдоль Камы — от Перми II до Мотовилихи. Визуально планы грандиозных преобразований выглядели завораживающе — на них один за другим открывали свои двери для пермяков Порт Любимов, Камский бельэтаж, Пляж Грина и другие площадки с поэтическими названиями, которые придумал сам господин Головин. Пермские архитекторы внимательно слушали этот рассказ, хотя было видно, что их мало интересует теоретическая урбанистика. А ответа на основной вопрос, какое участие лично они смогут принять в предстоящих градостроительных преобразованиях, представители профессионального сообщества так и не получили.

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза дизайнеров России Геннадий Сорокин

Фото: Сергей Федосеев

В итоге Игорь Луговой задал Андрею Головину прямой вопрос: «Какие объекты краевые власти планируют возвести в Перми к 2023 году?» Господин Головин ответил, что к трёхсотлетию города, по его мнению, вполне реально построить вторую сцену Пермского театра оперы и балета, новое здание для Пермской государственной художественной галереи, транспортно-пересадочный узел «Пермь-II» и культурный кластер на заводе Шпагина. Игорь Луговой высказал сомнения, что все эти проекты удастся реализовать в срок.

Участники совещания смотрят презентацию о будущем Перми

Фото: Сергей Федосеев

Лаконичнее всех смыл 20-го заседания коллегии Союза архитекторов Перми сформулировал пермский зодчий Сергей Шамарин: «Вот мы сидим здесь — двадцать безработных архитекторов», — сказал он, признавшись, что в настоящий момент занимается скромным проектом с общим бюджетом в 100 тыс. руб. К предложению Воженникова о проведении конкурсов для проектировщиков он потребовал добавить условие, по которому эти процедуры проходили бы не в открытой, а в заказной форме, когда над конкурсными проектами несколько месяцев работает десяток изначально согласованных архитекторов, чей труд соответственно оплачивается. По словам Шамарина, это необходимо, чтобы исключить участие в конкурсе студентов, которые, по мнению зодчего, не могут тягаться с закалёнными пермской стройкой мудрецами.

Архитектор Сергей Шамарин ждёт закрытых конкурсов и крупных заказов

Фото: Сергей Федосеев

Представители краевых властей предложили архитекторам продолжить разговор 17 мая на площадке «Пермской ярмарки», где в этот день откроется выставка главных городских проектов. При этом к обсуждению вопросов урбанистики власти планируют привлечь широкий круг специалистов и общественности, не ограничивающийся местным союзом архитекторов. Получится ли у профессионального сообщества найти общий язык с теоретиками городских преобразований, покажет время.