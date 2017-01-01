«Сатурн-Р» безвозмездно построит в Перми школу и детский сад

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Фото: Константин Долгановский

В четверг, 19 апреля, правительство Пермского края, администрация города Перми и строительная компаниея ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» подписали трёхстороннее соглашение о строительстве на территории возводимого микрорайона «Красные казармы» школы на не менее чем 1225 учебных мест и детского сада на не менее чем 75 мест, а также транспортной и социальной инфраструктуры. Согласно документу, после завершения строительства объекты будут переданы в муниципальную собственность города Перми.

В присутствии губернатора Прикамья Максима Решетникова и владельца ГК «Сатурн-Р» Александра Репина подписи под соглашением поставили лава города Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин и генеральный директор ООО «СМУ № 3 Сатурн-Р» Николай Кирюхин.

«Мы меняем градостроительные подходы, нам важно, чтобы новое жилье строилось вместе с транспортной, инженерной и социально инфраструктурой. Большое спасибо застройщикам, что, несмотря на непростые переговоры, пошли на встречу интересам пермяков, — прокомментировал заключенное соглашение губернатор. — То, что мы сегодня сделали, — это выход на новый этап взаимоотношений властей с застройщиками. Теперь это будет практиковаться с застройщиками, ведущими масштабную стройку».

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что соглашение позволит быстрее преодолеть «отложенный спрос» на объекты социальной сферы: «За последние пять лет мы в разы увеличили объемы инвестиций в строительство школ и детских садов, но потребность в новых учреждениях остается, так как в Перми хорошая демографическая ситуация, высокая рождаемость. «Красные казармы» — это самый центр города. И так как застройка будет сопровождаться возведением социальной инфраструктуры, для жителей микрорайона отпадёт необходимость возить детей куда-то далеко в школы, в детсады. Все социальные учреждения будут рядом, по месту жительства», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Ранее власти города и края проводили рабочие встречи с представителями застройщиков Прикамья. На них обсуждались потребность разработки стратегии реализации в регионе программ комплексной застройки, развития застроенных территорий и формирования комфортной городской среды.

«Микрорайон «Красные казармы» — это 32 гектара земли, где требуются коммуникации, транспортные развязки и много чего еще. Действительно мы построим порядка 0,5 млн кв. метров жилья, понятно, что среди новосёлов будет большое количество детей, которым необходимы образовательные учреждения: школы и детские сады. Решение вопроса с образовательными учреждениями позволит нам привлечь больше новосёлов. Мы увидели выгоду во взаимодействии в краевыми и городскими властями — соглашение обеспечивает дополнительное внимание и помощь с их стороны», — подчеркнул владелец строительной компании «Сатурн-Р» Александр Репин.

Напомним, ранее региональные власти и администрация Перми подписали соглашение о сотрудничестве с ГК «КОРТРОС». Согласно подписанному документу, застройщик передаст городской администрации в безвозмездное пользование, помимо парка у жилого комплекса «Гулливер», дошкольное образовательное учреждение на 160 мест и площадку под строительство школы в центре города.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края