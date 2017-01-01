Региональные инициативы по реализации послания президента РФ обсудят в августе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В ЦИК «Единой России» прошло первое в обновлённом составе заседание совета руководителей фракций партии, руководителем которого был избран глава думской фракции Сергей Неверов, а ответственным секретарём — первый заместитель руководителя ЦИК партии, глава организационного управления Максим Жаворонков.

В ходе мероприятия обсуждались механизмы координации работы партийных фракций в Государственной думе, в региональных парламентах и собраниях административных центров. Также были приняты изменения в положение о совете, согласно которым в его президиум войдут руководители фракций в муниципальных образованиях административных центров, а партия будет принимать более активное участие в деятельности совета, согласовывая его количественный и персональный состав.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщил, что совет доведёт лучшие инициативы по реализации послания президента РФ с мест до федерального уровня. «Именно фракционный механизм позволяет нам участвовать в реализации послания президента, и здесь трудно переоценить важность вертикальной и горизонтальной координации законодателей. Выявлять лучшие практики, оперативно доводить лучшие инициативы по реализации послания с мест до федерального уровня, помогать максимально быстрому обмену передовым опытом. Названные направления свяжут совет фракций с повесткой жизни страны, сделают эту партийную структуру конкурентной, понятной и полезной для «Единой России», — заявил Турчак.

По его словам, в партии понимают важность координации и синхронной работы её фракций в Государственной думе, в региональных парламентах и собраниях административных центров. «Совет фракций будет включать в себя не только руководителей региональных фракций, но и руководителей наших депутатских объединений в муниципалитетах. Важно, чтобы эта площадка была востребована и для наших коллег в регионах, и для депутатов Госдумы, чтобы это не стало структурой без содержания и системных функций», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России».

Сергей Неверов, в свою очередь, сообщил, что «Единая Россия» соберёт глав своих фракций на форум во второй декаде августа. «Это несколько тысяч руководителей фракций законодательных собраний, административных центров, городских округов, муниципальных районов, а также наиболее активных руководителей депутатских объединений поселенческого уровня», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что предложения по темам, которые необходимо обсудить на форуме, будут выработаны с участием регионов. «Мы будем обсуждать реализацию послания президента России. И в Госдуме, и в Совфеде разрабатывается дорожные карты по реализации этого документа. Я знаю, что над этим работают и регионы. Хотелось бы, чтобы предложения, которые вы привезёте, прозвучали на этой площадке», — отметил он.

Неверов также предложил создать при совете комиссию по предварительному рассмотрению законодательных инициатив, поступающих из регионов, и аналогичные комиссии в законодательных собраниях субъектов РФ.

Максим Жаворонков уточнил, что в президиум совета руководителей фракций «Единой России» войдут руководители фракций муниципальных образований. «У нас планируется увеличение состава совета за счёт руководителей фракций в муниципальных образованиях административных центров. Таким образом, мы подключаем представителей органов местного самоуправления с их проблематикой», — сказал он.

Кроме того, изменяется норма представительства при формировании президиума: по два представителя каждого федерального округа — один от заксобрания, один от административного центра. «Президиум будет ротироваться каждые полгода, увеличивается и количество заседаний — не менее одного в квартал», — сообщил Жаворонков.

Также предусматривается более активное участие партии в деятельности совета. «Президиум генсовета предлагает кандидатуру, согласовывает количественный и персональный состав совета, утверждает план работы. Это будет своего рода мостиком между законодательными органами и партией», — резюмировал Жаворонков.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае