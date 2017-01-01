Начальник ГУ МВД по Пермскому краю уходит на пенсию Генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев написал рапорт об отставке

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О поданном рапорте Виктор Кошелев сообщил на сегодняшней коллегии краевого ГУ МВД, сообщает «В курсе». По словам Кошелева, в ноябре ему исполнится 60 лет. В связи с этим по Положению о службе в органах он обязан либо продолжить службу, либо ее завершить. «Продолжить – значит обратиться к вышестоящему руководству с ходатайством о продлении моего срока службы на один год. Я принял решение завершить службу и уйти на заслуженный отдых», - цитирует издание Виктора Кошелева, возглавлявшего ГУ МВД по Пермскому краю с мая 2014 года.

Генерал-лейтенант уже направил соответствующий рапорт министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Кошелев будет исполнять обязанности начальника пермской полиции, пока его отставку не примет президент РФ Владимир Путин. При этом с 23 апреля Виктор Кошелев уйдёт в ранее запланированный очередной отпуск.