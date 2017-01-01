Эксперты говорят о необходимости развития системы платных парковок в Перми

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Фото: Константин Долгановский

Система платных парковок работает в Перми с августа 2016 года. Она ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от ул. Газеты Звезда до ул. Попова), Монастырской (от Перми-I до ул. Газеты Звезда), Советской (от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского) и Николая Островского. Стоимость парковки на данный момент составляет 15 руб. в час и взимается в рабочие дни с 09.00 до 19.00.

Всего на сегодняшний день функционирует около 2,5 тыс. парковочных мест. Средняя продолжительность стоянки в зоне платной парковки составляет 1 час 28 минут, тогда как раньше парковки использовались в основном для долговременной стоянки. При этом пиковая загруженность парковочных мест составила 92%. За год этот показатель вырос на 5%.

Одновременно с началом работы платных парковок была утверждена методика изменения размера платы, которая напрямую зависит от заполняемости парковочных мест. Это даёт основание администрации города изменить стоимость часа, регулируя таким образом заполняемость парковок. Согласно методике, для каждой тарифной зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал 80-90% максимальную заполняемость парковочных мест. Таким образом, парковки заполняются и являются экономически доступными для пермских автомобилистов. При этом в зоне парковочного пространства можно найти свободные парковочные места.

«В Перми регулярно проводится мониторинг заполняемости платных парковок. В случае, если во время пиковой нагрузки занято от 80 до 90% парковочных мест, это означает, что парковка используется эффективно. При этом, если загруженность превышает 90%, стоимость парковки повышается на фиксированный шаг в 5 рублей. В связи с этим, сейчас внесён на экспертизу проект, согласно которому в Перми произойдет повышение оплаты парковки на 5 руб., то есть до 20 руб. за час. Изменения предполагается ввести в июне этого года», — отметил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

По мнению директора Института транспортного планирования в Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» Михаила Якимова, по сравнению с другими городами плата за парковку в Перми довольно низкая. Например, в Тюмени плата за час парковки составляет 30 руб., в Ростове-на-Дону — 35 руб., в Нижнем Новгороде — от 50 руб. в час, в Казани — 30 и 50 руб. в зависимости от зоны, в Екатеринбурге — 30 руб.

«У моего дома в Москве стоимость парковки за первый час составляет 60 руб., за каждый последующий — 100 руб. Ближе к центру стоимость увеличивается в два раза, и с каждым годом стоимость растёт. И даже такая стоимость парковки является для столицы абсолютно неприемлемой, потому как регулирующей функции она не реализует. Все парковочные места всегда заняты, требуется ещё большее увеличение, то же самое и в других городах. Если мы не будем увеличивать стоимость парковки в Перми, она перестанет выполнять свою функцию регулирования доступа. Также стоит отметить, что во всех городах, где функционирует система платных парковок, стало заметно, что количество нарушений правил дорожного движения в области остановки и стоянки уменьшилось. Наблюдается определенный эффект, когда плата за парковку дисциплинирует водителей, которые внимательно начинают относиться к процессу постановки автомобиля на стоянки. Сама же плата за парковки является обычным регулятором в области дорожного движения, позволяющим использовать городскую транспортную инфраструктуру максимально интенсивно и эффективно. Стоимость в 20 руб. определяется средней загрузкой парковочного пространства в городе. Если парковки пустуют, надо уменьшать стоимость, если заняты, то увеличивать. На мой взгляд, оптимальная загрузка составляет 80%, когда два места из десяти свободны. Тогда водитель всегда сможет припарковаться», — считает Михаил Якимов.

Источник — пресс-служба администрации Перми