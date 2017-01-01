Язык разделения труда Пётр Щедровицкий прочитал лекцию на ПИПФ о производительности труда и промышленной революции

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялась открытая лекция члена экспертного совета правительства России, заведующего кафедрой стратегического планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ, кандидата философских наук Петра Щедровицкого «Проблема производительности: от научной организации труда до новой промышленной революции». В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники промышленных предприятий Прикамья, депутаты Законодательного собрания и Пермской городской думы, представители исполнительной власти региона.

Лектора представил аудитории председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко. «На Пермском форуме обсуждаются последние достижения науки и техники. И главный плюс сегодняшнего гостя — он позволяет нам расширить картину мира. А дальше каждый пойдёт использовать услышанную информацию на свое предприятие, в свой коллектив», — отметил Александр Бойченко.

По словам Петра Щедровицкого, феномен промышленной революции не является уникальным, революции были и ранее — «Нулевая», «Первая» и «Вторая». И сегодня складывается новая платформа технологий Третьей промышленной революции. На каждом из этапов революции создание более глубокой системы распределения труда и освоение новых машин позволяло выйти на новые высокие стандарты производительности труда.

«На «деловом завтраке» форума я услышал целый спектр оценок места российской промышленности и её производительности труда в неком глобальном табеле о рангах. Оценка этих соответствий или, наоборот, разрывов — это предмет очень сложной методологический и технической работы, потому что у нас могут быть абсолютно разные представления о том, что такое производительность труда, как ее измерять? Разрыв по производительности труда в России по сравнению со странами Европы и США продолжает оставаться приблизительно таким же, как он был на излёте Советского Союза — в 1,5 раза.Ключевая трудность, на мой взгляд, заключается в том, что у нас нет языка, на котором мы могли бы это обсуждать», — подчеркнул Пётр Щедровицкий.

Он отметил, что «экономическая теория разговаривает на одном языке, теория управления — на другом, практический инженер, который сидит на предприятии, разговаривает на третьем языке, а корпоративный менеджер, пришедший из области финансов или маркетинга, — на четвертом. Но есть язык, который может помочь склеить эти разные позиции, взгляды, подходы — это язык разделения труда».

Пётр Щедровицкий 10 лет назад на старте внедрения программы производственной системы Росатома курировал её реализацию. Это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.В её основе лежат пять принципов, которые призывают сотрудников: быть внимательными к требованиям заказчика; решать проблемы на месте их возникновения; встраивать качество в процесс, не производить брак; выявлять и устранять любые потери; быть примером для коллег. С прошлого года этим принципам сотрудники Росатома обучают специалистов промышленных предприятий Прикамья, вошедших в региональную программу производительности труда и поддержки занятости. У предприятий «первой волны» (ООО «Уралбумага», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», АО «Сорбент», АО «Медисорб» и др.) уже есть первые положительные результаты, которые привели к повышению эффективности производства.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края