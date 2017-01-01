Бережливое производство позволило сократить сроки выполнения заказов пермского предприятия на 50-70%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 19 апреля, в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума на площадке ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» проводится IV Всероссийская конференция по QRM «Повышение производительности труда».

По словам основателя «QRMManagementCenter» (Голландия) Джекеле Хенрика Раукема, в Пермском крае очень много высокотехнологических производств, которые очень сложно контролировать, поэтому внедрить свою стратегию именно здесь ему очень интересно. «Суть в том, что нужно рассмотреть производство по этапам: есть «серое» время, есть «белое». «Серое» время — это время работы и производства, а «белое» — это время ожидания. Суть стратегии в том, чтобы сократить «белое» время до минимума. Это позволит сократить общее время производства».

Пермские предприятия представили свой опыт повышения производительности труда. В частности, директор производства — заместитель исполнительного директора ПАО «ПНППК» Владимир Ряпосов привел пример с автоматизацией одного из этапов производства. Было необходимо увеличить период времени, когда станок может работать без вмешательства человека, при этом удалось не только сократить время производства, но и увеличить период работы оборудования без поломок. В результате внедрения стратегии бережливого производства на «ПНППК» в ключевых производственных подразделениях предприятия снижены сроки выполнения заказов на 50-70% при одновременном сокращении суммарных затрат и высвобождении производственных площадей.

Параллельно с конференцией на площадке Краснокамской фабрики деревянной игрушки состоялся выездной экспресс-аудит для участников федеральной программы «Повышение производительности труда». На мастер-классе представители предприятий нашли «слабые» места производственной цепочки фабрики. Советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов отметил, что краснокамская фабрика является ярким примером того, что даже самую простую деревянную игрушку можно связать с информационными технологиями: для занятий с деревянными игрушками в дополненной реальности разработано специальное мобильное приложение. «Мы постараемся помочь коллегам, покажем, как с теми же ресурсами получится производить больше, — отметил Александр Молодцов. — Мы обнаружили, что потери времени есть в перемещении работников по цеху, а на этапе сортировки разные заготовки оказываются в одном ящике, что вынуждает тратить время на поиски необходимой игрушки — их нужно сортировать на предыдущем этапе».

Кроме того, на конференции сегодня выслушают доклады и обсудят вопросы по вовлечению кадров в стратегию бережливого производства и формированию центра компетенций. В завершении дня состоится общая дискуссия, на которой будут подведены итоги работы конференции.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края