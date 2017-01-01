Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 20 апреля

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От мечты к воплощению планов. К началу лета пермяки оценят качественное преобразование города.

Не дай себя обмануть! Пенсионерам рассказали, как защищать свои права.

Послание в будущее. Пермский театр оперы и балета заработал пять «Золотых масок».

Дмитрий Малютин: Автором решения может стать каждый. Первый заместитель председателя Пермской городской думы — о структуре городской власти и активности горожан.

Капля добра. Пермякам предлагают принять участие в донорском марафоне.

Клещ не пройдёт! В пермских городских лесах после таяния снега начнётся противоклещевая обработка.

По призванию — Учитель. В Перми наградили победителей конкурса «Учитель года».

Вечер «открытых» книг. Сегодня в пермских библиотеках пройдёт акция «Библионочь».

В ожидании городского юбилея. В Перми идёт масштабная подготовка к предстоящему 295-летию города.

В гостях у исполина. Увековечение памяти народного художника СССР должно увенчаться созданием Широковского зала.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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