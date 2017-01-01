«Уралкалий» стал партнёром Пермского инженерно-промышленного форума

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Сегодня открылся IV Пермский инженерно-промышленный форум, стратегическим партнёром которого является «Уралкалий».

На выставочной экспозиции «Уралкалий» представил презентацию «Формируя будущее. Развивая потенциал региона», в которой рассказал об опыте работы по специнвестконтрактам, сотрудничестве с профильными вузами страны, малым и средним бизнесом Пермского края.

В рамках форума «Уралкалий» также презентовал результаты созданной системы подготовки инженерных кадров, адаптированной к требованиям современного производства: целевое обучение, «кадры под ключ», стипендиальную программу, поддержку профильных вузов и сузов. За последние три года на поддержку профильных учебных заведений компания направила свыше 53 млн руб. Практику на производственных площадках «Уралкалия» в 2017 году прошли 866 студентов. С 2015 года в компанию трудоустроен 591 выпускник профильных вузов и сузов.

Александр Кульбицкий, директор по закупкам ПАО «Уралкалий»:

— Пермский инженерно-промышленный форум является крупным событием для представителей деловых кругов, власти, образовательных организаций всего Пермского края. Мы рассказали о функционирующей в «Уралкалии» системе закупочных процедур, в рамках которой предприятие активно сотрудничает с компаниями Пермского края. В 2017 году «Уралкалий» заключил контракты с более чем 700 компаниями региона на общую сумму свыше 22 млрд руб. Уверен, что такой формат взаимодействия способствует укреплению экономики региона и продвижению перспективных инвестиционных проектов, служит развитию взаимосвязей между региональным крупным, малым и средним бизнесом.

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»