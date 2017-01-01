Депутаты гордумы Соликамска поддержали создание городского округа
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Сегодня, 19 апреля, представители Соликамской городской думы поддержали решение об объединении города и района в единый Соликамский городской округ. За создание муниципалитета проголосовали все 23 депутата, принявшие участие в заседании.
Напомним, в процесс создания городских округов уже вошли Кизел, Краснокамск, Гремячинск и Чайковский. Сегодня к ним присоединились Оханск и Горнозаводск.
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