Депутаты гордумы Соликамска поддержали создание городского округа

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Сегодня, 19 апреля, представители Соликамской городской думы поддержали решение об объединении города и района в единый Соликамский городской округ. За создание муниципалитета проголосовали все 23 депутата, принявшие участие в заседании.

Напомним, в процесс создания городских округов уже вошли Кизел, Краснокамск, Гремячинск и Чайковский. Сегодня к ним присоединились Оханск и Горнозаводск.