Обслуживать газовое оборудование жителей Прикамья будет «Газпром газораспределение Пермь»

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С мая 2018 года АО «Газпром газораспределение Пермь» станет исполнять функции организации, выполняющей техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО).

Ранее техобслуживанием занималась дочка компании - ООО «Регионгазсервис». В связи с реорганизацией его полномочия переходят в ведение «Газпром газораспределение Пермь».

Договорные обязательства ООО «Регионгазсервис» по ранее заключенным договорам с мая 2018 года будет исполнять АО «Газпром газораспределение Пермь».

«Для жителей ничего не изменится. Просто собственникам жилья нужно иметь в виду, какая именно организация занимается обслуживанием газового оборудования — с мая это «Газпром газораспределение Пермь». Чтобы убедиться, что по квартирам ходят не мошенники — нужно обратить внимание на спецодежду с логотипом «Газпром газораспределение Пермь» и удостоверение работника этой организации. Ещё важно, что мы не навязываем замену или установку дополнительного газового оборудования, как это делают некоторые лица, представляющиеся газовиками», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер «Газпром газораспределение Пермь» Андрей Борисов.

Отметим, что по закону ТО теперь проводится ежегодно. В рамках очередного ТО внутриквартирного газового оборудования жители заключат договора с «Газпром газораспределение Пермь». Специально для этого самостоятельно никаких действий предпринимать не надо, уточняют в пресс-службе компании. Договора с управляющим организациями на ТО ВДГО будут перезаключаться в течение 2018 года.