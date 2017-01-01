В список богатейших россиян попали семь человек, связанных с Прикамьем

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Forbes опубликовал топ-200 богатейших людей России. В список попали семь человек, чьи имена связаны с Пермским краем.

На 18-м месте рейтинга — бывший собственник «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев. Его состояние оценивается в 6,8 млрд долларов. В список Forbes попала и бывшая жена Рыболовлева Елена (171-е место — 600 млн долларов), получившая капитал в результате выплат бывшего супруга по мировому соглашению.

72-ю и 73-и строчки рейтинга с состоянием 1,4 млрд долларов заняли бывший владелец ОАО «Сильвинит» Пётр Кондрашёв и акционер этого же предприятия Анатолий Ломакин соответственно.

Председатель совета директоров Объединённой металлургической компании Анатолий Седых с состоянием 750 млн долларов расположился на 143-й строчке. В Пермском крае ОМК представлена Чусовским металлургическим заводом.

181-е место в рейтинге Forbes с состоянием 550 млн долларов занял президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, 186-ю строчку — бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Вячеслав Брешт (500 млн долларов).