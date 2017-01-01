В Заксобрании увеличили число «платных ставок» для депутатов Теперь на постоянной основе будут работать 24 члена краевого парламента

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Фото: Сергей Копышко

Сегодня, 19 апреля, на пленарном заседании заксобрания Прикамья депутаты рассмотрели поправки фракции «Единая Россия» в закон о «Законодательном собрании Пермского края».

Документ предусматривает увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе, с 21 до 24 человек, а также устанавливает порядок использования квоты. Докладчик Юрий Борисовец рассказал о предложении предоставить одну оплачиваемую ставку фракции «Справедливая Россия» и две — фракции «Единая Россия». Кроме того, он предложил ввести норму, по которой одна фракция при желании может передать свободную ставку другой.

Депутат от КПРФ Илья Кузьмин спросил, почему добавляется лишь три дополнительных оплачиваемых ставки депутатов, когда в бюджете заложены деньги на 25 ставок. «Почему нельзя сразу увеличить до 25-ти, чтоб хватило всем, кто хочет, а не менять закон под конкретную ситуацию?». На что господин Борисовец ответил: «Вносите, если хотите».

В результате за внесённый законопроект проголосовали 47 депутатов, против 0 при одном воздержавшемся. Ожидается, что законопроект во втором сегодня в конце пленарного заседания заксобрания.