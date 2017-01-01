Пермские следователи допрашивают московских антимонопольщиков, предписавших отменить тарифы в Прикамье

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Накануне, 18 апреля, сотрудники СУ СКР по Пермскому краю приехали в офис управления регионального тарифного регулирования Федеральной антимонопольной службы для допроса его начальника - Юлии Юдиной, и ее сотрудников, сообщает АЭИ «Прайм». В краевом управлении СКР эту информацию не подтвердили ни вчера, ни сегодня, однако наши источники сообщают, что следственные действия имели место.

Краевое Следственное управление СКР расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий Региональной службой по тарифам, возбуждённое по представлению первого зам. прокурора Пермского края Владимира Черкасова. 8 сентября 2017 года Пермская РТС по предписанию ФАС России отменила или срезала тарифы для ряда электросетевых компаний, в чём и были усмотрены признаки должностного преступления.