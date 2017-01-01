Депутаты Заксобрания согласовали нового прокурора Прикамья Краевой надзорный орган возглавит Андрей Юмшанов, с февраля исполнявший обязанности прокурора Нижегородской области

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 19 апреля, депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрели вопрос о согласовании Андрея Юмшанова на должность прокурора Пермского края. Докладчик, заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев отметил, что Юмшанов молодой, но уже очень опытный специалист, который наверняка справится со своими обязанностями. «Во всяком случае, хуже не будет, но новые изменения произойдут», — добавил Зайцев от себя. Краевые депутаты поддержали это назначение единогласно.

Андрей Юмшанов работает в органах прокуратуры с 2000 года. С 2009 года занимал должность помощника заместителя Генерального прокурора по особым поручениям. С 2012 года был заместителем прокурора Кировской области. С сентября 2016 года Андрей Юмшанов руководил управлением Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе. С 22 февраля 2018 года исполнял обязанности прокурора Нижегородской области. После рокировки прокуратуру этого региона возглавит бывший прокурор Прикамья Вадим Антипов.