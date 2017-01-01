Остановку около ТЮЗа перенесут в другое место

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Новый остановочный пункт заслоняет объект культурного наследия и нарушает архитектурный ландшафт.

Вчера, 18 апреля, руководитель информационно-аналитического управления администрации города Андрей Каменских написал на своей странице в Facebook, цитируя замглавы мэрии Анатолия Дашкевича, что остановочный комплекс у ТЮЗа установлен временно, на период весенних осадков, по просьбе пассажиров.

«Улица Екатерининская в летний период будет ремонтироваться, в том числе предусмотрено изменение дислокации остановки, и, соответственно, остановочного комплекса. Словом, комплекс в ходе ремонта будет перемещен на другое место, где не будет влиять на визуальное восприятие ТЮЗа», — сообщил начальник пресс-службы мэрии.