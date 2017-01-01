«Амкар» вновь крупно проиграл, на этот раз ЦСКА Результат матча армейцы решили в концовке первого тайма

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Фото: официальный сайт ФК «Амкар»

Вечером 18 апреля «Амкар» провёл перенесённый матч 23-го тура Чемпионата РФПЛ против армейцев. Игра на московской ЦСКА-арене закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Весь первый тайм пермяки старались удерживать «нулевой» паритет с армейцами, но не дотерпели — на 44-й минуте Василий Березуцкий сыграл в штрафную на Мусу, нигериец пяткой подправил мяч на Витиньо, который точно пробил в дальний нижний угол. Не успел судья отправить команды на перерыв, как ЦСКА удвоил преимущество — на 45+1 минуте всё тот же Муса получил мяч на левой бровке и прострелил на ближнюю штангу, где Чалов, успешно сыграв на опережение, точно пробил по воротам.

Во втором тайме пермяки пробовали сократить отставание, но не преуспели. Вместо этого на 61-й минуте Фёдор Чалов дубль — молодой армеец резко ускорился, успев в центр штрафной, где в падении замкнул прострел Фернандеса, отравив мяч в сетку. Футболисты «Амкара» несмотря на все старания не смогли забить даже гол престижа.

После второго крупного поражения подряд пермский клуб с 28-ю очками опустился на 13-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ — в зону стыковых матчей.

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