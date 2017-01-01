Контрсанкции к США не затронут «ВСМПО-Ависма»

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Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Россия не намерена запрещать в ответ на антироссийские санкции поставки титана для американского концерна Boeing.

Денис Мантуров объяснил, что Россия не станет принимать решения, которые «в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях».

«Мы не будем уподобляться таким решениям. Поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма» и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в «Титановой долине» в Свердловской области»,— приводит его слова ТАСС.

Напомним, 15 мая Госдума рассмотрит законопроект, дающий правительству возможность ввести запрет или ограничения на импорт алкоголя, табака и ряда лекарств из США и других поддерживающих санкции стран.