Проект музея PERMM получил премию Курёхина

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Фото: Иван Козлов

Вчера, 17 апреля, в БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге прошла церемония вручения премии им. Сергея Курёхина в области современного искусства за 2017 год. Одним из лауреатов стал проект музея современного искусства PERMM «Общий двор», победивший в номинации «Искусство в общественном пространстве».

Напомним, проект «Общий двор» стал результатом работы Пермского музея современного искусства с пожилыми жителями города. Летом прошлого года для людей старшего возраста организовали и провели лекции и мастер-классы с приглашёнными художниками, познакомили их с российскими объектами лэнд-арта, после чего пенсионеры уже самостоятельно создавали арт-объекты во дворах своих домов. Наиболее ярким примером арт-объекта, созданного совместными усилиями, стал дом по адресу: ул. Формовщиков, 34, который при участии художницы Любови Шмыковой был полностью расписан текстами воспоминаний его жильцов.

Отметим также, что Пермский музей современного искусства уже получал премию им. Сергея Курёхина: в 2012 году за выставку «Лицо невесты. Современное искусство Казахстана» арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева стала лауреатом в номинации «Лучший кураторский проект».