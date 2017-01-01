Генпрокурор назначил ответственного за законность на особо режимных объектах Прикамья

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Прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Пермского края назначен старший советник юстиции Равиль Шартдинов. Приказ о его назначении генеральный прокурор России Юрий Чайка подписал накануне, 17 апреля, сообщают в отделе кадров краевой прокуратуры

Равиль Шартдинов служит в надзорных органах региона с июля 2002 года. Он работал помощником районного прокурора, старшим прокурором отдела прокуратуры края, прокурором района.

С июня 2013 года господин Шартдинов являлся начальником отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края.