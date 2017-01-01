Объём микрокредитования в Прикамье вырос на 13,5%

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Фото: Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй, в первом квартале 2018 года динамика роста портфеля займов МФИ в Пермском крае составил 13,5%.

Прикамье вошло в топ-25 регионов РФ с наибольшими объёмами займов, предоставленными населению микрофинансовыми организациями: всего с 1 января по 1 апреля 2018 года в Пермском крае было выдано микрокредитов на 2,9 млрд руб. При этом наибольший объём портфеля займов МФИ зарегистрирован в Башкортостане (9,4 млрд руб.), Москве (8,6 млрд руб.) и Московской области (6,5 млрд руб.)

«В начале 2018 года темпы роста портфеля микрофинансовых займов находятся на достаточно высоком уровне, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом по-прежнему быстрее всего растёт портфель самых краткосрочных и «дорогих» для заёмщика займов — «займов до зарплаты», в то время как объёмы потребительских займов увеличиваются менее значительными темпами. Такая динамика роста выдачи микрозаймов связана с их востребованностью у определённых групп граждан. Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заёмщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь».