В Прикамье увеличилось количество аварий на объектах ЖКХ

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 18 апреля, на заседании правительства Пермского края обсуждались предварительные итоги отопительного периода 2017-2018 годов в регионе. Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, с задачами на отопительный сезон справились, при этом число людей, которые подверглись отключениям, сократилось, но количество аварий выросло.

В частности, количество населения, попавшего под отключение коммунальных ресурсов составило 74 тыс. 343 человек, что на 20% меньше предыдущего отопительного сезона. При этом количество аварий на инженерных сетях и объектах жилищно-коммунального хозяйства с прошлого года увеличилось на 27,2%. Это является следствием многолетней изношенности коммунальных сетей, влияния погодных условий и человеческого фактора.

«Блоку ЖКХ надо сделать выводы и обратить внимание на качество приёмки объектов во время подготовки к отопительному сезону и на работу коммунальных и аварийных служб. Как мы знаем, в ряде случаев можно было ситуацию до ЧС не доводить. Для этого требовалось принятие своевременных решений по устранению аварий», — подчеркнул губернатор.

По словам зампреда правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальёва, чрезвычайные ситуации, произошедшие в регионе, носят локальный характер. В том числе влияние на оперативность оказала двухуровневая система власти в муниципалитетах. «В качестве мер по предупреждению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ использовались жёсткий контроль исполнения инвестиционных и производственных программ, точечная модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счёт бюджетных средств. Также был ужесточён контроль за исполнением предписаний Ростехнадзора, повышено качество тренировок и обучения органов местного самоуправления и соответствующих служб ЖКХ», — пояснил руководитель РСТ.

По словам Антона Удальёва, в регионе выстроена система обмена информацией, связанной с нарушением функционирования системы ЖКХ. Все задействованные структуры предоставляют данные в установленные сроки, что позволяет специалистам РСТ оперативно предпринимать необходимые меры.

Глава Горнозаводского муниципального района Александр Афанасьев отметил, что авария в поселке Сараны выявила слабые места в работе, сейчас производится их устранение и оценка уровня оказания коммунальных услуг.

Губернатор поручил Антону Удальёву подготовить доклад с конкретными предложениями по оказанию содействия Горнозаводскому району по коммунальными вопросам.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края