На «Азоте» выпустили учебно-познавательный проект о работе предприятия

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» представлен информационно-познавательный проект «Как это сделано». Он состоит из восьми видеороликов, объясняющих, как работают основные подразделения завода.

Каждый из сюжетов проекта «Как это сделано» посвящён одному из подразделений предприятия и представляет собой видео, которое наглядно демонстрирует, что происходит внутри каждого агрегата цеха на всех стадиях производства — от поступления в цех сырья до получения готовой продукции. Таким образом можно увидеть, как на «Азоте» получают главный продукт предприятия — аммиак (на примере цеха крупнотоннажного агрегата аммиака 2 №1Б), удобрения — карбамид (в цехе карбамида), гранулированную селитру (в цехе гранулированной аммиачной селитры №3А) и натриевую селитру (в цехе нитрит-нитратных солей), а также гранулированные амины (в цехе высших алифатических аминов) и слабую азотную кислоту (на примере цеха слабой азотной кислоты отделения А). Отдельные видеоролики рассказывают о работе биологических очистных сооружений «Азота», а также представляют работу филиала «Азот» в целом. В них содержатся ответы на вопросы, как взаимосвязаны подразделения предприятия, продукты каких цехов служат полуфабрикатами для продукции филиала. Также в общем ролике демонстрируется 3D-модель всей территории предприятия.

Екатерина Вожегова, заместитель директора филиала по связям с общественностью:

— В филиале «Азот» нет рудников и шахт, но есть десятки аппаратов и агрегатов, в которых протекают сложнейшие и удивительные химические реакции в промышленных масштабах. В агрегатах — высота некоторых достигает более ста метров — сочетается химия и физика, создаются основные продукты предприятия. Каждый ролик — небольшое промышленное кино с индивидуальным сюжетом, в котором раскрывается секрет производства того или иного продукта. Благодаря сочетанию видео и компьютерной графики зритель сможет увидеть, как в гигантских агрегатах идет химическая реакция — непрерывный процесс, в результате которого будет получен готовый продукт, который ждут покупатели по всему миру. Ролики про работу каждого из производств будут транслироваться в нашем учебном центре, где есть возможность их прокомментировать и компетентно ответить на возникающие вопросы. Видео о деятельности всего предприятия можно будет увидеть в паблике корпоративного телевидения «Азот-ТВ» ( https :// vk . com / azottv ).

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»